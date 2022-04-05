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Журналісти знайшли дані мародерів, які пересилали награбоване в РФ

Опозиційні журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Більша частина російських солдатів оформлювали відправлення накрадених речей до Рубцовська в Алтайському краї.

Також вони надсилали вкрадене до:

  • Горняка (Алтайський край)
  • Чити (Забайкальський край)
  • Желєзноґорска (Красноярський край)
  • Омська
  • Ульяновська
  • Новосибірська
  • Москви
  • Ангарська (Іркутська область)
  • Уссурійська (Приморський край)
  • Біробіджана (Єврейський автономний округ)

За одну добу 2 квітня російські окупанти здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки «СДЭК» у Мозирі.

Автори проєкту «Беларускі Гаюн» із отриманих даних наразі оприлюднюють перелік тих військових окупаційних військ РФ, які здали 2 квітня найбільшу за вагою кількість награбованого майна в Україні:

  • Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100
  • Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
  • Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
  • Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
  • Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
  • Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
  • Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг  інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
  • Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934
5 апреля, 2022 | Category: Новинки, Новости, Россия, Украина

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