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За тиждень українські зенітники збили 30 повітряних цілей загарбників

Протягом тижня зенітні ракетні війська ЗСУ знищили понад 30 повітряних цілей ворога. Про це повідомили на сторінці Повітряного командування «Центр» в Facebook.

Серед знищених цілей – літаки, ракети та безпілотники російських окупантів.

«Військовослужбовці військових частин повітряного командування «Центр» Повітряних Сил продовжують нищити окупантів рф. Ми будемо нищити орків і все вороже на своєму шляху. І могли б це робити значно ефективніше, будь у нас сучасна зброя від партнерів!», – зазначили на сторінці ПК «Центр».

5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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