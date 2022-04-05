Цікаві факти про бінго в онлайн-казино Швеція та Данія висилають російських дипломатів » За тиждень українські зенітники збили 30 повітряних цілей загарбників Протягом тижня зенітні ракетні війська ЗСУ знищили понад 30 повітряних цілей ворога. Про це повідомили на сторінці Повітряного командування «Центр» в Facebook. Серед знищених цілей – літаки, ракети та безпілотники російських окупантів. «Військовослужбовці військових частин повітряного командування «Центр» Повітряних Сил продовжують нищити окупантів рф. Ми будемо нищити орків і все вороже на своєму шляху. І могли б це робити значно ефективніше, будь у нас сучасна зброя від партнерів!», – зазначили на сторінці ПК «Центр».