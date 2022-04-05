Військові РФ отримують прямі накази вбивати цивільних — СБУ перехопила розмову окупантів

Служба безпеки України опублікувала чергову розмову окупантів, де вони заявили, що отримують команди розстрілювати цивільних

Російськb окупанти отримують від своїх командирів прямі вказівки вбивати мирне населення, повідомляє СБУ в Telegram.

“Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!” – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.

“Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти щось лепечуть про “постановки”. Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати!”, – пише СБУ.

Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, “загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей”.

Повідомляється, що від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.

“…их группировка, 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…” – говорить окупант.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів, у населених пунктах було виявлено докази геноциду українців – масових вбивств мирних громадян, тортур та зґвалтувань мирних мешканців.