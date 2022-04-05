Від початку війни близько 4,25 мільйона людей виїхали з України, — ООН

Про це повідомляє France 24 з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Міжнародна організація з міграції повідомляє, що окрім українських біженців виїхали ще понад 206 тис. неукраїнців, які проживали, навчались чи працювали в Україні.

Це означає, що загалом більше чверті населення були змушені залишити свої домівки. До російського вторгнення українське населення становили 37 мільйонів. (В регіонах, які контролюються урядом, за винятком анексованого Росією Криму та тимчасово окупованих регіонів на сході).

«Припинення бойових дій в Україні має надзвичайно важливе значення, щоб забезпечити гуманітарний доступ до всіх постраждалих груп населення», – повідомили в Міжнародній організації з міграції.

90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.

Виступаючи у вівторок через відеозв’язок на конференції мерів Європи в Женеві, організованій ООН, мер Києва Віталій Кличко засудив «геноцид» у своїй країні.

«Якщо хтось думає, що війна далеко, і ця війна вас не чіпає, це помилка. Ця війна може торкнутися кожного в Європі», — сказав він.

За даними ООН, майже шість з 10 українських біженців — 2 469 657 наразі — перетнули кордон Польщі. До кризи в Польщі вже проживало близько 1,5 мільйона українців, переважно трудових мігрантів.

Близько 396 448 українців переїхали у Молдову, яка не входить до ЄС. Більшість тих, хто потрапив до колишньої радянської республіки з населенням 2,6 мільйона людей, переїхали далі.

До Угорщини прибуло 394 728 українців.

Кордон України зі Словаччиною перетнули 301 405 людей.

Станом на 29 березня в Росії шукали притулку близько 350 632 біженців. Крім того, з 21 по 23 лютого в Росію переїхали 113 000 осіб із контрольованих сепаратистами регіонів на сході України.

Ще 16 274 біженці подались до Білорусі.