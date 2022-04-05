В Іванківській, Димерській та Поліській громадах — гуманітарна катастрофа

За його словами, російські окупанти суттєво зруйнували місто, спалили та підірвали деякі будинки, безпричинно вбили людей:

«Спочатку ці розстріли носили абсолютно хаотичний характер: йде людина вулицею — і по ній без будь-яких причин відкривають вогонь. Зі зброї, здалеку, без попередження.

А потім почали шукати учасників АТО, грабувати населення, стріляти в тих, хто якось виказував незгоду з діями окупантів. Загинуло багато цивільних людей».

«Нині Київська ОДА ситуацію в Іванківській, Димерській та Поліській громадах оцінює як гуманітарну катастрофу. Здійснюють заходи для нормалізації ситуації, завезення харчових продуктів й ліків», — йдеться у повідомленні.

Іванків входить до 30-км зони навколо ЧАЕС та зони відчуження.