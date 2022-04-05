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У США назвали терор на окупованих територіях не випадковістю, а частиною плану Росії

Джейк Салліван

Про це повідомляє Reuters із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Відповідаючи на запитання про те, чи вбивства в Бучі могли відбуватися за наказом Путіна він зазначив, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав, що Росія має намір «в цій війні вбивати дисидентів» і «нав’язувати панування терору на окупованих територіях в Україні».

«Тому ні, ми не вважаємо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану», — наголосив Салліван.

  • Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет зазначила, що дії росіян на Київщині дуже ймовірно є воєнними злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права.
5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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