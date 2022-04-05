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США перекинули у Польщу додаткові сили військової авіації

F18

Про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).

Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

«Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО», — йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив прибуття та повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу у Лаську. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.

Крім того, у Литві було розміщено американські підрозділи повітряного управління діями авіації Корпусу морської піхоти.

«Швидка передислокація морської піхоти США негайно посилює стримування та оборону на східному фланзі НАТО», – заявили у військовому відомстві США.

5 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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