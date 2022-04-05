РФ перетворила право вето в Радбезі ООН на право смерті, — Зеленський

Про це він сказав у виступі перед Радою безпеки ООН, передає РБК-Україна.

«Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку», — зазначив він.

За його словами, якщо нічого не зміниться, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право.