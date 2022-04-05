 
«  
  »

РФ перетворила право вето в Радбезі ООН на право смерті, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія перетворила своє право вето в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй на право смерті

Про це він сказав у виступі перед Радою безпеки ООН, передає РБК-Україна.

«Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку», — зазначив він.

За його словами, якщо нічого не зміниться, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право.

5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  