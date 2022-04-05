«Ашан» більше не інвестуватиме гроші у свій бізнес в Росії Світ надав Україні підтримки на $20 млрд, — НБУ » На Запоріжжі окупанти захопили та замінували лікарню, прогнавши медиків і пацієнтів У тимчасово окупованому місті Пологи Заорізької області окупанти захопили та замінували територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили перебувати у закладі Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА. Зазначають, що у приміщенні лікарні залишились поранені російські військові. Також повідомляють про щоденні обстріли населених пунктів Мала Токмачка та Оріхів. «Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Школі мистецтв села Інженерне Пологівського району. Внаслідок обстрілів російськими окупантами загорілося горище закладу», — додають у пресслужбі. Військова адміністрація отримала інформацію про те, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій «народній міліції». Крім того, в місті намагаються підключати російський інтернет.