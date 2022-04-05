На Запоріжжі окупанти захопили та замінували лікарню, прогнавши медиків і пацієнтів

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
Зазначають, що у приміщенні лікарні залишились поранені російські військові. Також повідомляють про щоденні обстріли населених пунктів Мала Токмачка та Оріхів.
«Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Школі мистецтв села Інженерне Пологівського району. Внаслідок обстрілів російськими окупантами загорілося горище закладу», — додають у пресслужбі.
Військова адміністрація отримала інформацію про те, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій «народній міліції». Крім того, в місті намагаються підключати російський інтернет.
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