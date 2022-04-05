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На Київщині журналістам дозволили працювати під час посиленої комендантської години

Буча

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

«Дуже важливо, щоб весь світ побачив ті жахіття, які принесли на нашу землю загарбники. Тому прийнято рішення дозволити роботу журналістів у звільнених населених пунктах Київщини і під час посиленого комендантського часу, за погодженням з місцевою владою та представниками національної поліції безпечних шляхів руху», — зазначив Павлюк.

Ввін наголосив, що людям, які виїхали, повертатися на визволені території поки що небезпечно. Профільні служби проводять там роботи з розмінування та зачистки.

Про можливість повернутись додому влада поінформує додатково.

5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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