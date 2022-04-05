Світ надав Україні підтримки на $20 млрд, — НБУ Через обстріли окупантів усіх дорослих тварин присплять в екопарку Харкова » Десантники з ПТРК «Стугна-П» знищили російський гелікоптер Ка-52 Українські десантники за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу «Стугна-П» знищили ударний гелікоптер росіян. Про це інформує Мілітарний. Протитанковий розрахунок воїнів-десантників 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України керованою ракетою знешкодив військовий вертоліт Ка-52 російських окупантів. Гелікоптер було збито у повітрі під ча польоту або спробі здійснити посадку. Відповідне відео вдалих дій українських десантників було оприлюднено у соцмережах: Після влучання ракети, вертоліт загорівся і впав на землю. Нагадуємо, що раніше стало відомо, що розрахунок вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Корсар» вперше знешкодив російський гелікоптер Мі-8. «Корсар» ЗСУ. Листопад 2021 1 квітня, за підтвердженими даними, військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України було збито два транспортно-бойових гелікоптери Мі-8 армійської авіації противника. Постріл з «Стугна-П» під час змагань. Фото: АрміяInform Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, за допомогою 130/152 -мм керованої ракети.