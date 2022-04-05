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Десантники з ПТРК «Стугна-П» знищили російський гелікоптер Ка-52

Українські десантники за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу «Стугна-П» знищили ударний гелікоптер росіян.

Про це інформує Мілітарний.

Протитанковий розрахунок воїнів-десантників 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України керованою ракетою знешкодив військовий вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Гелікоптер було збито у повітрі під ча польоту або спробі здійснити посадку.

Відповідне відео вдалих дій українських десантників було оприлюднено у соцмережах:

Після влучання ракети, вертоліт загорівся і впав на землю.

Нагадуємо, що раніше стало відомо, що розрахунок вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Корсар» вперше знешкодив російський гелікоптер Мі-8.

«Корсар» ЗСУ. Листопад 2021

1 квітня, за підтвердженими даними, військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України було збито два транспортно-бойових гелікоптери Мі-8 армійської авіації противника.

Постріл з «Стугна-П» під час змагань. Фото: АрміяInform

Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, за допомогою 130/152 -мм керованої ракети.

5 апреля, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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