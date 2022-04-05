Десантники з ПТРК «Стугна-П» знищили російський гелікоптер Ка-52

Українські десантники за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу «Стугна-П» знищили ударний гелікоптер росіян.
Про це інформує Мілітарний.
Протитанковий розрахунок воїнів-десантників 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України керованою ракетою знешкодив військовий вертоліт Ка-52 російських окупантів.
Гелікоптер було збито у повітрі під ча польоту або спробі здійснити посадку.
Відповідне відео вдалих дій українських десантників було оприлюднено у соцмережах:
Після влучання ракети, вертоліт загорівся і впав на землю.
Нагадуємо, що раніше стало відомо, що розрахунок вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Корсар» вперше знешкодив російський гелікоптер Мі-8.
1 квітня, за підтвердженими даними, військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України було збито два транспортно-бойових гелікоптери Мі-8 армійської авіації противника.
Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, за допомогою 130/152 -мм керованої ракети.
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