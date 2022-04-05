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Били з мінометів, ствольної артилерії, застосовували авіацію: за минулу добу росіяни 51 раз обстріляли житлові квартали Луганщини

За добу росіяни 51 раз обстріляли житлові квартали Луганщини. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай — последние новости сегодня.

«Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію. Вони відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Попасній, Гірському, Золотому, Новодружеську. Внаслідок обстрілів також пошкоджені декілька об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення», — написав Гайдай у Telegram.

5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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