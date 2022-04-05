Байден о России: «То, что произошло в Буче, чудовищно, и это видели все»

Президент Джо Байден вновь назвал Владимира Путина военным преступником. Беседуя в понедельник с журналистами в Белом доме, Байден призвал к проведению судебного процесса над лицами, повинными в военных преступлениях.

«Вы видели, что произошло в Буче», – сказал Байден. – Это ему (Владимиру Путину) ордер: он – военный преступник».

Обнаружение под Киевом после ухода российских войск братской могилы и связанных мертвых тел, принадлежащих людям, расстрелянным с близкого расстояния, по-видимому, побудит США и Европу ввести дополнительные санкции против Москвы.

«Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им (украинцам) необходимо для продолжения борьбы. И мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным судебным процессом по военным преступлениям», – подчеркнул глава Белого дома.

«(Путин) жесток. А то, что произошло в Буче, чудовищно, и это видели все», – констатировал президент Байден.