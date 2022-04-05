 
«  
  »

«Азов», захищаючи Маріуполь, за добу знищив 2 танки та багато піхоти РФ

Бійці полку «Азов» протягом доби знищили 2 російських танки, 1 багатоцільовий транспортер легкий броньований із зенітною установкою, а також піхоту ворога.

Джерело: відеозвернення заступника командира полку «Азов» Святослава Паламара.

Пряма мова: «За добу бійці полку «Азов» знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

Ви, можливо, спитаєте, як нам вдається, перебуваючи 35 днів у повній блокаді на 40-й день війни продовжувати боротьбу. Я дам відповідь: ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну, ми надіємося на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину».

5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  