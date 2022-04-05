Байден о России: «То, что произошло в Буче, чудовищно, и это видели все» Журналісти знайшли дані мародерів, які пересилали награбоване в РФ » «Азов», захищаючи Маріуполь, за добу знищив 2 танки та багато піхоти РФ Бійці полку «Азов» протягом доби знищили 2 російських танки, 1 багатоцільовий транспортер легкий броньований із зенітною установкою, а також піхоту ворога. Джерело: відеозвернення заступника командира полку «Азов» Святослава Паламара. Пряма мова: «За добу бійці полку «Азов» знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти. Ви, можливо, спитаєте, як нам вдається, перебуваючи 35 днів у повній блокаді на 40-й день війни продовжувати боротьбу. Я дам відповідь: ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну, ми надіємося на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину».