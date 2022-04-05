«Азов», захищаючи Маріуполь, за добу знищив 2 танки та багато піхоти РФ

Бійці полку «Азов» протягом доби знищили 2 російських танки, 1 багатоцільовий транспортер легкий броньований із зенітною установкою, а також піхоту ворога.
Джерело: відеозвернення заступника командира полку «Азов» Святослава Паламара.
Пряма мова: «За добу бійці полку «Азов» знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.
Ви, можливо, спитаєте, як нам вдається, перебуваючи 35 днів у повній блокаді на 40-й день війни продовжувати боротьбу. Я дам відповідь: ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну, ми надіємося на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину».
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