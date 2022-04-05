«Ашан» більше не інвестуватиме гроші у свій бізнес в Росії

Про це повідомляє Ашан.Україна.

«Із перших днів війни компанія Ашан Україна засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ», — йдеться у повідомленні.

Мережа супермаркетів також пояснила, які фактичні наслідки це матиме для їх бізнесу в Росії:

— Не будуть відкриватись нові магазин;

— Не будуть ремонтуватися існуючі магазини;

— Не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів;

— Не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо;

— Не будуть постачатися імпортні товари в рф – а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Ашан.Україна повідомляє, що магазини цієї мережі вже зараз збиткові в РФ.

«Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства», — йдеться у пресрелізі.