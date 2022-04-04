За время войны в Украине погибло 18 журналистов

За время войны в Украине погибло 18 журналистов, исчезло без вести – 3, похищено – 8, получили ранения — 13 представителей СМИ, сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

«Работа журналистов во время войны – это передовая. Представители СМИ часто не только физически находятся на фронте и освещают ход военных событий, но и являются воинами информационного фронта. Сегодня они развенчивают бесконечную абсурдную кремлевскую ложь. Мы глубоко ценим вклад каждого в нашу общую борьбу на информационном фронте против кровожадного врага», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что по данным Генеральной прокуратуры Украины Россией совершили 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания — 5, Чехия — 2, США -2, Дания — 2, ОАЭ — 2, РФ — 2, Ирландия — 1, Швейцария – 1, Франция – 1, Литва – 1.

В частности, среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, без вести исчезли 3 человека, подверглись запугиванию 15 журналистов.

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК, а также зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ.

Так, в Киевской области пострадал – 31 журналист, в Запорожской – 15, в Киеве – 7, в Херсонской – 5, в Донецкой – 5, в АР Крым – 2, в Сумской – 2, в Одесской – 2, в Черниговской – 1 , в Николаевской – 1, в Луганской – 1, в Кировоградской – 1, в Центральной Украине – 1.

«Украина сотрудничает с рядом международных правозащитных организаций и ежедневно информирует их о преступлениях российских оккупационных войск в отношении журналистов, которые в сверхчеловеческих условиях освещающих события на передовой», — говорится в сообщении.

В Минкультуры подчеркивают, что каждая смерть и каждое преступление против представителей средств массовой информации обязательно будут расследованы, а виновные – привлечены к уголовной ответственности.

Среди прочего, в министерстве выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех раненых, плененных, пропавших без вести и убитых журналистов.