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«Вважаю, що це воєнний злочин», – Байден закликав до судового процесу над Путіним через дії окупантів у Бучі

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Про це американський президент заявив журналістам у понеділок, 4 квітня, повідомляє AP.

Президент Джо Байден закликав до суду щодо воєнних злочинів проти президента Росії Путіна, а також заявив, що буде домагатися додаткових санкцій після повідомлення про звірства російських військових в Україні.

«Ви бачили, що сталося в Бучі», – сказав Байден, додавши, що вважає це воєнним злочином, а Путін «має бути притягнутий до відповідальності» за це.

«Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі докази, щоб це стало реальним – провести судовий процес щодо воєнних злочинів», – сказав Байден.

4 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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