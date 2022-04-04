Відкритий лист журналістів “Прямого” і “П’ятого” щодо незаконних дій Концерну РРТ

Зранку в понеділок Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) вдався до незаконних дій і відключив мовлення проукраїнських, патріотичних телеканалів “П’ятий” і “Прямий”, які співпрацюють зі ЗМІ з країн-союзників, зокрема, Бі-Бі-Сі та “Голосу Америки”.

Ми, журналісти і менеджмент каналів, з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися в інформаційний захист України. Єдиним фронтом з іншими телеканалами і всією журналістською спільнотою доносимо правду про війну усьому світові. Неухильно дотримуємося принципу єдиної державної інформаційної політики. Левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи відповідний Указ Президента.

Рішення про відключення є цілковито і однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали.

У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов.

Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією “Приват ТВ Дніпро” (“9 канал”), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору. Нагадаємо, що свого часу Коломойський був апологетом дружби з росією, і в 2019 році в інтерв’ю The New York Times заявив: “Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО забруднить штани і купуватимуть памперси”. Як відомо, щодо Коломойського застосовані санкції США.

Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України щодо незаконних дій команди Коломойського у владі та їх можливого підігруванні росії, бо такі дії порушують принцип єдності.

Розраховуємо, що глава держави дасть належну оцінку діям концерну і захистить право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова.

Вимагаємо від Концерну РРТ припинити порушення закону і негайно відновити мовлення телеканалів П’ятого та Прямого. Керівника Концерну Уряд повинен негайно відсторонити від посади.

Ми всі маємо зараз дотримуватися принципу єдності і спільно боротися з ворогом – росією, і не допустити перетворення України на росію, країну з “однією позицією”, де зачищена свобода слова.