В ЄС представили пропозицію, яка де факто послаблює санкції проти РФ – польські ЗМІ

Окрім обіцянки нових, болісних санкцій проти Росії, Єврокомісія у вихідні представила послам ЄС пропозицію, яка є радше косметичною і де факто послаблює санкції проти РФ.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє польське агентство PAP з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

У вихідні у Брюсселі відбувалися консультації держав членів, під час яких Єврокомісія представила проєкт пропозиції нових санкцій проти РФ.

Проте деякі країни, зокрема Польща, висловили розчарування новим проєктом, зокрема масштабами запланованих винятків із санкцій та пропонованими новими обмеженнями, які називають «косметичними». Наприклад, Єврокомісія не запропонувала вводити санкції проти енергетичного сектору, зокрема нафти, газу та вугілля, а також транспорту.

«Пропозиція містить низку положень щодо виключення окремих економічних зон з-під санкцій. Наприклад, Європейська комісія пропонує виключити зі списку санкційних запчастини для автомобілів класу люкс. Винятки також поширюються, серед іншого, на продукти розкоші, космічне співробітництво з Росією чи поставки палива на атомні електростанції. Пропозиція також передбачає звільнення Сербії, країни-кандидата в ЄС, від необхідності приєднатися до санкцій Євросоюзу. Ми на це точно не погодимося», — сказав дипломат ЄС.

За словами джерел PAP, деякі дипломати назвали пропозиції Єврокомісії символічними та неадекватними подіям в Україні.

«ЄК пропонує, наприклад, заборонити ЄС експорт авіаційного палива до Росії, але Росія не імпортує авіаційне паливо з ЄС. Комісія також пропонує виключити російські підприємства з тендерів, але за винятком співпраці в галузі ядерної та космічної енергетики. Також пропонуються додаткові санкції щодо заборони імпорту деревини, риби та морепродуктів, але в ситуації, коли Росія продовжує агресію проти України, а мирні жителі все ще гинуть, такі пропозиції мізерно малі», – додав дипломат ЄС, який брав участь у консультаціях у вихідні дні.

Деякі дипломати ЄС, які хочуть посилити санкції, відкидають також аргумент Єврокомісії про те, що існуючі обмеження є дуже ефективними.

«Санкції, введені Євросоюзом наразі, просто слабкі. У Росії стабілізувалася економічна ситуація, стабілізувався курс рубля. Московська фондова біржа працює і росте. Російський центробанк послаблює обмеження на зовнішні фінанси. Газпром фіксує рекордні прибутки від продажу сировини, отримуючи від продажу понад 900 мільйонів євро на день. Питання в тому, скільки людей ще має померти в Україні, щоб люди, які приймають рішення в Брюсселі, керувалися своєю совістю. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні накласти серйозні санкції в енергетичній сфері, тобто на нафту, вугілля і газ, а також на морський і автомобільний транспорт. Те, що запропоновано, є неприйнятним», — сказав дипломат ЄС.