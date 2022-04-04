США призовут Генассамблею ООН исключить Россию из Комитета по правам человека

США обратятся к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека, заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Это заявление прозвучало после того, как как Украина обвинила российские войска в убийстве десятков мирных жителей в городе Буча. Напомним, что Россия уже второй год входит в состав Совета ООН по правам человека. Общий срок членства в совете, базирующемся в Женеве, составляет три года.

Большинством в две трети голосов Генассамблея, состоящая из 193 стран-членов, может исключить страну из совета за систематические и грубые нарушения прав человека в период ее членства.

Выступая в понедельник в Бухаресте, Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что «участие России в Совете по правам человека – это фарс».

«Поэтому, – продолжала она, – мы считаем, что Генеральной Ассамблее ООН пора проголосовать за ее исключение».

С тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение в Украину, Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции, осуждающие Россию, по крайней мере, 140 голосами «за».

«Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились, таково: снимки из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями», – сказала Томас-Гринфилд, находящаяся с визитом в Румынии. Целью ее является, в частности, необходимость выяснить, эта страна справляется с наплывом беженцев из Украины.

По словам представителей городских властей Бучи, из приблизительно 300 мертвых тел, обнаруженных в городе после ухода российских войск, около 50 были жертвами внесудебных расправ, совершенных российскими военными.

Агентство Reuters не имело возможности провести независимую проверку того, кто несет ответственность за убийства жителей города.

Украинские власти заявляют, что расследуют возможные военные преступления.

Эту формулировку использовал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что в марте 2011 года была приостановлена деятельность Ливии в составе Комитета ООН по правам человека – в связи с насильственными действиями войск Муаммара Каддафи против участников антиправительственных выступлений.