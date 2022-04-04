Риторика Кремля змінилася, тепер перемога — це захоплення Донецької та Луганської областей, запуск води до Криму, відрізання України від морських портів

Політолог розповів про це в етері Еспресо.TV.

«Варто відзначити те, як змінюється риторика керівників Росії. Наприклад, Путін у розмові з президентом Казахстану Токаєвим сказав «спеціальна операція захисту Донбасу». Це є на сайті Кремля, на сайтах російських інформаційних агенцій. І це абсолютно не випадково. Інші їхні пропагандисти мапу дій на території України з сайту ФАН — Федеральної агенції новин — перейменували з «успіхів» так званої спеціальної військової операції на «перебіг». Складно говорити про певні успіхи у контексті закатованих сотень мирних громадян і в контексті величезних втрат, до яких Російська Федерація не готова», — зазначив Магда.

Експерт додав, що росіяни не приховують прагнення завдати Україні поразки на Донбасі. Їхня мета, щонайменше, — захопити українську територію в адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

«Я бачу, що російська пропаганда буде прагнути скомпонувати своєрідну тріаду російської перемоги: захоплення відповідної території Донецької та Луганської областей; запуск води до Криму; відрізання України від морських портів. Гадаю, останній пункт для Росії є найважливішим, оскільки відсутність виходу до морських портів створить суттєві проблеми для української економіки», — зауважив Євген Магда.