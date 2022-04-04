РФ намагається налагодити канал контрабанди підсанкційних товарів через Грузію, — українська розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За попередньою інформацією, через введення великої кількості міжнародних санкцій Росія більше не має можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення.

Аби обійти санкції росіяни вимушені налагоджувати канали контрабанди, які проходять у тому числі через територію Грузії. Також стало відомо, що представники грузинських спецслужб отримують вказівки від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

Крім того, відомо про додатковий канал постачання контрабанди у вигляді товарів військового призначення на територію РФ. Цей контрабандистський шлях проглягає через Східну Азію. Через нього відбувається постачання запчастин техніки, електроніка та військова оптика.

Також українська розвідка повідомляє про можливість відновлення авіасполучення між Грузією ьа Російською федерацією.