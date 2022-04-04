Путін хоче знищити Україну як державу, щоб не повертати Крим, — Портников

Публіцист розповів про це у стрімі на YouTube сторінці Еспресо.TV.

«Після 2019-го року, коли президентом України став Володимир Зеленський, у Росії склалося враження, що в Україні тепер слабка влада, яка не зможе опиратися тиску й капітулює перед Москвою. Тоді на зустріч у Парижі у форматі Нормандської четвірки Путін погоджувався не для того, щоб про щось домовитися з Володимиром Зеленським. І не тому, що він збирався виводити війська з Донбасу, чи вирішувати якісь питання, повʼязані з майбутнім української державності та відновленням нашої територіальної цілісності», — зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що ні про яке відновлення територіальної цілісності України не могла йти мова, адже президент країни-агресорки Росії Путін чітко сказав, що питання Криму закрито.

«Із не дуже зрозумілих причин Путін вважав, що коли він зустрінеться із Зеленським, президент України перед ним капітулює. Тоді була вибрана інша стратегія, яка спрацювала 24 лютого 2022 року. Якщо не вдається примусити українське керівництво до капітуляції, необхідно знищити саму Україну. У Росії вважали, що питання Криму, який закріплений у Конституціях обох країн як їхня територія, можна вирішити дуже просто — якщо не буде України, не буде проблеми Криму. Для чого думати, як вирішити проблему Криму, коли можна думати, як вирішити проблему України? Якщо не буде української державності, або якщо у Києві буде стояти маріонетковий уряд, вони ж хотіли поставити такий уряд із Януковичем на чолі. Тобто такий уряд мав би погодитися з російським статусом Криму», — зауважив Віталій Портников.