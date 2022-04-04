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На окупованих територіях Херсонщини тривають бойові дії – зведення Генштабу

На окупованих територіях Херсонської області тривають бойові дії, мирних мешканців примушують до обладнання позицій окупантів.

ДжерелоГенштаб ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: «На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії.

Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення».

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в окупованому місті Ізюм Харківської області противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію РФ.

Крім того, в Ізюмі у приміщенні школи обладнали польовий шпиталь для поранених російських військових 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, російські військові захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти.

4 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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