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Литва первой из стран Европы отозвала своего посла из России

Литва отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде, говорится в постановлении правительства.

Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией — правительство решило отозвать посла из Москвы, а также предписало российскому послу покинуть Литву. Кроме того, власти страны предписали закрыть консульство России в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа.

После российского вторжения в Украину страны Европы и США ввели санкции против России. Затем последовала серия высылок дипломатических работников России из нескольких стран.

Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы российский посол покинул Вильнюс.

4 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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