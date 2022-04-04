Концерн РРТ вимкнув мовлення «Еспресо» в цифровій мережі Т2: відкритий лист телеканалу до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами » Литва первой из стран Европы отозвала своего посла из России Литва отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде, говорится в постановлении правительства. Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией — правительство решило отозвать посла из Москвы, а также предписало российскому послу покинуть Литву. Кроме того, власти страны предписали закрыть консульство России в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа. После российского вторжения в Украину страны Европы и США ввели санкции против России. Затем последовала серия высылок дипломатических работников России из нескольких стран. Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы российский посол покинул Вильнюс.