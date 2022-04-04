ГУР Минобороны Украины обнародовало список российских военных 64 ОМСБр, совершивших геноцид в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии (воинская часть 51460), совершивших военные преступления против народа Украины в г.Буча (Киевская область).

«Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении ГУР Минобороны в Facebook.

Так, полный список опубликован на сайте.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook опубликовал части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершившие военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене:

— 64 ОМСБр 35 армии Восточного военного округа;

— 5 ОТБр 36 армии Восточного ВО;

— 331 ВДП 98 ВДД;

— 137 ВДП 106 ВДД;

— 104 и 234 ДШП 76 ДШД,

— 14 и 45 обрСпН;

— 63 опОН Росгвардии,

— 155 обрмп Тихокеанского флота.

«Ещё троих нашли — 74 омсбр (Юрга), 31 одшбр и 141 опсн имени Кадырова», — добавил он.