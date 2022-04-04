Facebook та Instagram почали блокувати хештеги #Bucha і #BuchaMassacre

Про це повідомляє канал dev.ua IT України у telegram.

Зазначається, що Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані з військовими злочинами РФ в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre.

«Вже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються. Це дивно, адже фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а на англомовній Вікіпедії з’явилась стаття про це», — йдеться у публікації.

Зі скріншотів повідомлень про блокування дійти висновку, що хештеги заблокували, тому що хтось на них регулярно жалівся.