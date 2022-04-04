ЕБРР остановил доступ РФ и Беларуси к своим ресурсам

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) официально утвердил применение статьи 8.3 устава по остановке доступа России и Беларуси к ресурсам банка, сообщил член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев в понедельник.

«За такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка, которое представляет 94,85% (!!!) голосов в капитале банка», – написал он в Facebook.

Шевалев отметил, что впервые за всю историю ЕБРР управляющие используют такой шаг.

«И ЕБРР стал первой международной организацией, принявшей такое решение», – добавил Шевалев.

Он поблагодарил за содействие в принятии такого решения управляющего ЕБРР от Украины министру финансов Сергея Марченко, заместителю управляющего от Украины главу НБУ Кирилла Шевченко и министру иностранных дел Дмитрия Кулебу и их команды.

Как сообщалось, ЕБРР 28 марта уведомил, что находится в процессе закрытия офисов в Москве и Минске. Банк тогда вновь выразил свою поддержку Украине и напомнил, что уже согласовал первоначальный пакет помощи объемом EUR2 млрд Украине и ряду других государств, которые оказались затронуты войной.

ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года, однако до середины 2021 года был достаточно активен в Беларуси.