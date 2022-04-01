За измену. Генеральских званий лишены экс-руководители СБУ Наумов и Криворучко – Зеленский

Бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко лишены генеральских званий. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта.

«Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны.

Поэтому уже не генералы – экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», – сказал Зеленский.