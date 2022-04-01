За измену. Генеральских званий лишены экс-руководители СБУ Наумов и Криворучко – Зеленский

Бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко лишены генеральских званий. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта.
«Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны.
Поэтому уже не генералы – экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», – сказал Зеленский.
Президент заявил, что военнослужащие высшего офицерского состава, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу о защите государства Украина, его свободы и независимости, будут лишены воинских званий, согласно статье 48 дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.
«Случайным генералам с нами не по пути!» – заявил Зеленский, и добавил: «А настоящим героям из Службы безопасности – такая же абсолютная благодарность, как и каждому, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев действительно очень много. Спасибо им».
https://www.facebook.com/100001909935833/videos/391040676180885