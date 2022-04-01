В «Азове» призвали к операции по деблокаде Мариуполя

Командование полка Национальной гвардии «Азов» призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.
Источник: обращение заместителя командующего полка «Азов» Святослава Паламаря
Прямая речь Паламаря: «Каждый день обороны города стоит жизней наших героев.
Наша цель – выстоять и победить в этой войне! Мы уверены, что операция по деблокаде Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет – это войдет в историю как большой позор».
Он сказал, что защитники Мариуполя, даже получив ранения, все равно идут в бой, потому что другого пути нет.
Leave a Reply