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У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину

У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину. Вона почне діяти о 20:00 2 квітня, а завершиться о 5:00 4 квітня

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

«У м. Запоріжжі комендантська година розпочнеться в суботу, 2 квітня о 20:00 і завершиться в понеділок, 4 квітня о 5:00», – йдеться в повідомленні.

В цей час людям забороняють виходити на вулицю та інші громадські місця. Знаходиться на вулиці можуть тільки ті, у кого є спеціально виданий пропуск і посвідчення особи.

«Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені і спрямовані на безпеку жителів регіону», – додають у повідомленні.

  • Депутат Запорізької міської ради та боєць ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що ситуація в Запоріжжі 1 квітня контрольована, ворог був відкинутий на підступах до міста.
1 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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