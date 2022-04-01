У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

«У м. Запоріжжі комендантська година розпочнеться в суботу, 2 квітня о 20:00 і завершиться в понеділок, 4 квітня о 5:00», – йдеться в повідомленні.

В цей час людям забороняють виходити на вулицю та інші громадські місця. Знаходиться на вулиці можуть тільки ті, у кого є спеціально виданий пропуск і посвідчення особи.

«Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені і спрямовані на безпеку жителів регіону», – додають у повідомленні.