США і їхні союзники навряд чи нададуть Україні ті гарантії безпеки, які вона хоче – CNN

Сполучені Штати та їхні союзники зважують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО як поступку Росії для припинення війни.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих з цим питанням.

Дискусії, у яких беруть участь і українці, знаходяться на дуже ранній стадії, тому що американським, західним та українським чиновникам не зрозуміло, чи російські переговори не є чимось іншим, ніж димовою завісою.

Але, за даними джерел, малоймовірно, що США та їхні союзники в кінцевому підсумку запропонують Україні такий тип юридично зобов’язального захисту, про який вона просить.

Західний чиновник сказав CNN, що «українцям буде недостатньо нічого, крім повної відданості захисту України», а деякі посадовці адміністрації Байдена визнають, що інша угода типу Будапештського меморандуму не буде корисною.

Низка американських і європейських офіційних осіб скептично підійшли до потенційних гарантій безпеки, причому багато хто стверджує, що поки що передчасно обговорювати будь-які непередбачені ситуації, коли переговори тривають. Деякі американські чиновники були здивовані заявою України після переговорів у Стамбулі про те, що західні гарантії безпеки можуть бути частиною переговорів.

«Ми постійно обговорюємо з українцями способи, якими ми можемо допомогти забезпечити їх суверенність і безпеку Але немає нічого конкретного щодо гарантій безпеки, про які я можу говорити зараз», – заявила цього тижня директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.