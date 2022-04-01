Росія продовжує часткове відведення військ з Київської області. У складі колон викрадені автівки та майно

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

«Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване», — повідомили у Генштабі.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії. Росіяни обмежують рух цивільного населення, використовують будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримують в заручниках місцевих мешканців та активістів.

Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”.

«Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі», — наголосили в ЗСУ.