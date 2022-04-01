Росія поширює фейки про “завершення спецоперації” – Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що Росія вигадала новий фейк про “спецоперацію” – тепер РФ заявляє про її “завершальний” етап.

“На тлі часткового “виведення” російських підрозділів з території Київської та Чернігівської областей ворог поширює інформацію про те, що начебто найближчим часом “спеціальна операція” на території України буде завершена, бо Росія та Україна досягнуть домовленостей. Це фейк!” – повідомили у ЦПД.

Як зазначили в ЦПД, “Росія не “відводить” війська, окупанти тікають, бо отримали жорсткий опір від Збройних сил України та нашого населення”. “До того ж, ворог перекидає свої сили на Донбас та готується завдати нищівного удару по території нашої країни звідти”, – додали у Центрі.

“По-друге, не досягнуто жодних домовленостей між Україною та РФ”, – підкреслили у ЦПД при РНБО.

У Центрі наголосили, що “всі історії про начебто завершення “спецоперації” – лише спроба уникнути подальшого впровадження санкцій проти країни-агресора”.

“Насправді окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях незрозумілі структури та ввести там в обіг рубль. Україна не віддасть свою територію!” – підсумували у Центрі протидії дезінформації.