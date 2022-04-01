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Лукашенко боїться бунту армії: білоруські війська ганяють біля кордону з Україною для замилювання очей Путіна

Лукашенко

Громадський діяч розповів про це в етері Еспресо.TV.

«Білоруські війська не беруть участь у війні Росії проти України. Це принципова позиція. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко реально боїться, що коли він відправить своє військо воювати з Україною, то військові перейдуть на бік України. А потім прийдуть визволяти від самого Лукашенка Білорусь», — зазначив Бульба.

Керівник «Білого легіону» наголосив, що білоруську армію «ганяють» туди-сюди поблизу кордону з Україною, щоб показати президенту країни-агресорки Росії Путіну, що щось робиться, проводиться якась підготовка.

«Але зверніть увагу, немає ніякої згадки про підготовку ні тилових, ні медичних служб. А саме ці другорядні свідчення й доводять, що білоруські війська нікуди вводитися не будуть», — зауважив Сергій Бульба.

Щодо елітних білоруських силових структур, громадський діяч повідомив, що силовики з кінця 1990-х рр використовувалися виключно для придушення повстань у самій Білорусі, апогеєм чого став 2020-й рік.

1 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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