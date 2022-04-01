Лидеры Турции и Китая призовут Путина к продолжению переговоров о мире в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что он проведет телефонную беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув, что Путин и украинский президент Владимир Зеленский должны предпринять совместные шаги для решения проблем, связанных с украинским Донбассом и Крымом.

В беседе с журналистами в Стамбуле Эрдоган сказал, что проведет телефонный разговор с Путиным в 13:00 по Гринвичу и повторит предложение принять у себя лидеров России и Украины для мирных переговоров, к идее которых, по его словам, Зеленский отнесся тепло в ходе телефонного разговора с Эрдоганом в четверг.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна была бы признательна Турции, если бы Анкара помогла организовать встречу лидеров России и Украины.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу лидерам ЕС, что Китай «по-своему» также настаивает на проведении мирных переговоров по Украине, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV.

Ли подтвердил, что Китай выступает за защиту международного права и международных норм, включая территориальную целостность всех стран, сообщает CCTV.

В пятницу лидеры ЕС и Китая встретились на своем первом саммите за два года. Брюссель потребовал от Пекина гарантий, что Китай не будет поставлять России оружие и не поможет Москве обходить западные санкции, введенные в связи с российским вторжением в Украину.