Країни НАТО постачатимуть Україні зброю стільки, скільки буде потрібно, — Столтенберг

Про це Столтенберґ заявив, відповідаючи на питання журналістів після звіту про діяльність НАТО у 2021 році, передає «Радіо Свобода».

«Ми повинні продовжувати надавати зброю Україні. Союзники по НАТО будуть продовжувати постачати зброю в Україну стільки, скільки це буде необхідно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна бореться на війні за свободу, за демократію, за наші спільні цінності», — сказав генеральний секретар НАТО.

За словами Столтенберґа, головна ціль Росії — отримати результат конфлікту воєнним шляхом.

«Це добре, що перемовини відбуваються, але наразі ми не бачили реальної зміни головної російської цілі, яка полягає у тому, аби отримати результат конфлікту воєнним шляхом. Вони продовжують шукати воєнного рішення, відтак ми повинні бути готовими продовжувати надавати військову допомогу Україні», – сказав Столтенберґ.

Він нагадав, що країни НАТО підтримували Збройні сили України протягом останніх років, зокрема були навчання, надання зброї та обладнання.

«Це допомогло зробити українську армію сильнішою та краще тренованою, ніж будь-коли раніше. Але, звісно, передусім саме хоробрість і відданість українських солдатів, чоловіків і жінок в уніформі, допомогла їм чинити опір вторгненню російських сил. І саме ця хоробрість і відданість вразили та надихнули весь світ», – додав генеральний секретар.