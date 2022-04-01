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Грузія приєднується до міжнародних санкцій проти Росії, — CNN

Грузія повідомляє про рішення брати участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії

Про це йдеться в заяві президентки Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN.

«Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора», — запевнила Зурабішвілі.

За словами президентки, Грузія також підтримала всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.

Також Зурабішвілі вважає, що Путін наразі не визначився із кінцевою метою своїх дій.

«Якими б не були наміри РФ на початку її нападу на Україну, своїх цілей Росії досягти не вдалося», — вважає вона.

Президентка Грузії також повідомила про велику кількість біженців на території Грузії, серед яких не лише українці, які рятуються від війни, а й росіяни, які тікають від «путінського режиму».

1 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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