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Британія не рекомендує Україні підписувати мирну угоду з РФ найближчим часом, а дочекатись більш сильної позиції

переговори України з Росією

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело в уряді.
Джерело в уряді повідомило, що існує занепокоєння, що союзники «надмірно прагнуть» укласти мирну угоду якнайшвидше.

В уряді вважають, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна перебуватиме в найсильнішій позиції.

За даними видання під час телефонної розмови прем’єр Борис Джонсон попередив президента України Володимира Зеленського, що президент Путін є «брехуном і агресором», який використовуватиме переговори, щоб «втомити і змусити піти на поступки». Зеленський висловив занепокоєння щодо прогресу переговорів і того, чи використовує їх Москва для переміщення та зміцнення своїх сил.

1 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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