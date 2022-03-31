За месяц центробанк РФ потерял почти 40 миллирдов золотовалютных резервов США ввели новые санкции против технологического сектора РФ » Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский центр Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), принял решение о переводе Энергоатома вместе со всеми станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ВАО АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram. Такое решение было принято 31 марта, поддержав заявку ГП «НАЭК «Энергоатом». В Парижский центр ВАО АЭС переводятся: Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000),

Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000),

Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000),

Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000). Украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году. Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены Ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций.