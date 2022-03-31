США ввели новые санкции против технологического сектора РФ

Министерство финансов США ввело санкции против 13 россиян и 21 российской компании, работающих в сфере высоких технологий, в том числе, на нужды российской армии.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет «Европейская правда«.

Санкции введены, в том числе, против акционерного общества «Микрон», крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектроники и крупнейшего в России производителя микросхем.

Также в санкционном списке компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО «НИИ-Вектор» и компьютерная фирма T-Platforms.

Под санкции также попали ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования.