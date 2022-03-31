США ввели новые санкции против технологического сектора РФ

Министерство финансов США ввело санкции против 13 россиян и 21 российской компании, работающих в сфере высоких технологий, в том числе, на нужды российской армии.
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет «Европейская правда«.
Санкции введены, в том числе, против акционерного общества «Микрон», крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектроники и крупнейшего в России производителя микросхем.
Также в санкционном списке компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО «НИИ-Вектор» и компьютерная фирма T-Platforms.
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