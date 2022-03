США можуть вивільнити значні обсяги нафти з резервів, щоб збалансувати ціни

Президент США Джо Байден планує оголосити про вивільнення значних обсягів нафти з резервів США, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

В листопаді адміністрація США вже вивільнила 60 мільйонів барелів, що називають найбільшим використанням резервів США за історію.

Тепер може йтися про 180 мільйонів барелів, повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Джо Байдена часто наражається на критику в США через порівняно високу інфляцію і, зокрема, зростання цін на бензин. Згідно з опитуваннями, більшість американців негативно оцінють роботи Байдена в економічній сфері. 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і 65% опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

У своєму зверненні до американців раніше цього місяця Байден поклав провину за зростання цін на бензин на агресію, розв’язану російським президентом Путіним і заявив про намір вжити заходів, «щоб знизити ціни на бензин для американських родин».

Світові ціни на нафту знизились, після повідомлень про плани уряду США вивільнити резерви нафти. Ціна на фьючерси нафти марки «брент» знизилась на 5% до 107,69 а барель, а фьючерси на нафту WTI знизились в ціні на 5,4% до 101,96 дол, пише NBC.

Попри заклики країн G7 до країн ОПЕК, збільшити постачання нафти на світові ринки, в четвер ОПЕК+ заявив про обмежені плани із збільшення видобутку нафти. Альянс погодив попередні плани збільшити видобуток на 432 000 барелів на день, починаючи з 1 травня.

У заяві від 24 березня країни G7 засвідчили своє прагнення зменшити залежність від російських енергоресурсів. «Ми віддані активній підтримці країн, які готові поступово завершити свою залежність від імпорту російьских газу, нафти та вугілля. Ми закликаємо країни, які видобувають нафту та газ діяти відповідально і збільшити поставки на міжнародні ринки і вказуємо, що ОПЕК має відіграти ключову роль».