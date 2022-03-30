В Маріуполі росіяни обстріляли будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста

Війська Російської Федерації, які вже місяць утримують Маріуполь в облозі, здійснили обстріл будівлі відміченої Червоним Хрестом, яким зазвичай позначають сховки для поранених, цивільних чи гуманітарних грузів.

Про це повідомили у Telegram-каналі окремого загону спеціального призначення “Азов”, який наразі захищає Маріуполь від російських загарбників.

“Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста”, – йдеться в дописі.

Захисники наголошують, що окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами.“Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи. Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами”, – підкреслили в “Азові”.

Військові зауважили, що МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацюють з росіянами. Зокрема, сприяють примусовій депортації українців до країни-агресора та планують відкриття центру для прийому українців у російському Ростові.

“Та співпраця з орками історично має один підсумок – російські бомби на вашому даху”, – підсумували бійці “Азову”.