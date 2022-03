Встреча «Вышеградской четверки» в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по Украине » Nokia помогла Кремлю построить огромную систему шпионажа – NYT Финская компания Nokia сыграла ключевую роль в обеспечении кибершпионажа России, построив систему для прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронных писем. Об этом говорится в расследовании The New York Times. «В этом месяце Nokia заявила, что прекратит продажи в России, и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не упомянула, что оставляет после себя: оборудование и программное обеспечение, соединяющее самый мощный правительственный инструмент цифрового наблюдения с крупнейшей в стране телекоммуникационной сетью», – говорится в статье. Главная разведывательная служба России, ФСБ, использует систему оперативно-розыскной деятельности, или СОРД, для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных и текстовых сообщений, а также отслеживания других интернет-коммуникаций. СОРД использовался для отслеживания сторонников лидера российской оппозиции Алексея Навального. Следователи заявили, что инструмент перехватывал телефонные звонки и самого Навального. СОРД использовался для отслеживания сторонников лидера российской оппозиции Алексея Навального. Следователи заявили, что инструмент перехватывал телефонные звонки и самого Навального. Согласно документам компании, полученным The New York Times, более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для подключения СОРД к крупнейшему российскому оператору связи МТС. Хотя Nokia не производит технологии для перехвата сообщений, в документах описывается, как она работала с российскими государственными компаниями по планированию, оптимизации и устранению неполадок подключения системы СОРД к сети МТС. Документы, охватывающие период с 2008 по 2017 год, показывают, что Nokia знала, что запускает российскую систему шпионажа. В Nokia, не оспаривавшей подлинность документов, заявили, что следуют международным стандартам, используемым многими поставщиками основного сетевого оборудования, используемого для государственной слежки. Компания призвала правительства установить более четкие экспортные правила в отношении того, где можно продавать технологии, и заявила, что «безоговорочно осуждает» вторжение России в Украину.