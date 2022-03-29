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Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир’я

Переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир’я.

Джерело: виступ Ердогана, який транслювали українські телеканали

Деталі: Ердоган закликав до перемир’я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому.

Він висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

 

Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та Росії.

 

Пряма мова Ердогана: «Як ваш сусід, ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її.

Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право.

29 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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