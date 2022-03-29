Встреча «Вышеградской четверки» в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по Украине Дніпропетровщина: ворог наніс ракетні удари, є поранений, пошкоджений віадук » Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир’я Переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир’я. Джерело: виступ Ердогана, який транслювали українські телеканали Деталі: Ердоган закликав до перемир’я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому. Він висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат. Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та Росії. Пряма мова Ердогана: «Як ваш сусід, ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її. Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право.