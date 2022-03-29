Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир’я

Джерело: виступ Ердогана, який транслювали українські телеканали
Деталі: Ердоган закликав до перемир’я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому.
Він висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.
Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та Росії.
Пряма мова Ердогана: «Як ваш сусід, ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її.
Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право.
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