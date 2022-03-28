«Оскар-2022»: Вілл Сміт став найкращим актором, а CODA – найкращим фільмом року

Про це повідомляє «Еспресо. TV«.

Найкращим фільмом року став фільм «CODA: У ритмі серця» (англ. CODA) — американський художній фільм режисера Сіан Хедер, прем’єра якого відбулася на кінофестивалі «Санденс» у 2021 році. Фільм став адаптацією франко-бельгійської картини 2014 року «Сімейство Белє». Його оригінальна назва — стійка абревіатура, що розшифровується як Child of Deaf Adults.

Героїня фільму — дівчинка на ім’я Рубі Россі, яка мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат — глухі. Рубі хоче стати співачкою, але не може залишити сім’ю, де грає роль сурдоперекладачки.

Американський актор Вілл Сміт отримав статуетку за найкарщу чоловічу роль у фільмі «Король Річард». Артист вперше отримав нагороду «Оскар». А під час вручення кінопремії він не зміг стримати своїх емоцій та заплакав.

А у номінації «Найкраща жіноча роль» перемогла Джессіка Честейн за роль у фільмі «Очі Таммі Фей».

Найкращим режисером назвали Джейн Кампіон, яка зняла фільм «У руках пса» (The Power of the Dog).

Список інших номінацій та переможців:

Найкраща оригінальна пісня — No time to Die, Не час помирати / No time to Die, Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл;

Найкращий документальний повнометражний фільм — Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised);

Найкращий адаптований сценарій — Кода / CODA;

Найкращий оригінальний сценарій — Кеннет Брана, Белфаст / Belfast;

Найкращий іноземний фільм — Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія;

Найкращий анімований фільм — Енканто / Encanto;

Найкращі костюми — Круелла / Cruella;

Найкращий актор другого плану — Трой Коцур, Кода / CODA;

Найкраща акторка другого плану — Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story;

Найкращі візуальні ефекти — Дюна / Dune;

Найкраща операторська робота — Дюна;

Найкращий макіяж і зачіски — Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye;

Найкраща робота художника-постановника — Дюна;

Найкращий монтаж — Дюна;

Найкраща оригінальна музика — Дюна;

Найкращий ігровий короткометражний фільм — The Long Goodbye;

Найкраща анімована короткометражка — The Windshield Wiper;

Найкращий документальний короткометражний фільм — The Queen of Basketball;

Найкращий звук — Дюна.