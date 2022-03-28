«Оскар-2022»: Вілл Сміт став найкращим актором, а CODA – найкращим фільмом року

Про це повідомляє «Еспресо. TV«.
Найкращим фільмом року став фільм «CODA: У ритмі серця» (англ. CODA) — американський художній фільм режисера Сіан Хедер, прем’єра якого відбулася на кінофестивалі «Санденс» у 2021 році. Фільм став адаптацією франко-бельгійської картини 2014 року «Сімейство Белє». Його оригінальна назва — стійка абревіатура, що розшифровується як Child of Deaf Adults.
Героїня фільму — дівчинка на ім’я Рубі Россі, яка мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат — глухі. Рубі хоче стати співачкою, але не може залишити сім’ю, де грає роль сурдоперекладачки.
Американський актор Вілл Сміт отримав статуетку за найкарщу чоловічу роль у фільмі «Король Річард». Артист вперше отримав нагороду «Оскар». А під час вручення кінопремії він не зміг стримати своїх емоцій та заплакав.
А у номінації «Найкраща жіноча роль» перемогла Джессіка Честейн за роль у фільмі «Очі Таммі Фей».
Найкращим режисером назвали Джейн Кампіон, яка зняла фільм «У руках пса» (The Power of the Dog).
Список інших номінацій та переможців:
Найкраща оригінальна пісня — No time to Die, Не час помирати / No time to Die, Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл;
Найкращий документальний повнометражний фільм — Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised);
Найкращий адаптований сценарій — Кода / CODA;
Найкращий оригінальний сценарій — Кеннет Брана, Белфаст / Belfast;
Найкращий іноземний фільм — Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія;
Найкращий анімований фільм — Енканто / Encanto;
Найкращі костюми — Круелла / Cruella;
Найкращий актор другого плану — Трой Коцур, Кода / CODA;
Найкраща акторка другого плану — Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story;
Найкращі візуальні ефекти — Дюна / Dune;
Найкраща операторська робота — Дюна;
Найкращий макіяж і зачіски — Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye;
Найкраща робота художника-постановника — Дюна;
Найкращий монтаж — Дюна;
Найкраща оригінальна музика — Дюна;
Найкращий ігровий короткометражний фільм — The Long Goodbye;
Найкраща анімована короткометражка — The Windshield Wiper;
Найкращий документальний короткометражний фільм — The Queen of Basketball;
Найкращий звук — Дюна.
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