Оскар 2022

94-я церемония вручения кинопремии «Оскар» — награды американской киноакадемии — запомнится зрителям не только тем, что ее участники минутой молчания выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов — актер Уилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей».
Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры. В частности, Шон Пенн пообещал распавить все завоеванные им в прошлом статуэтки, если Зеленскому не дадут слова.
Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны на Украине.
Что касается лауреатов, то в основном победители были довольно точно предсказаны критиками.
Лучший фильм
Главная премия вечера досталась картине «CODA: Ребенок глухих родителей» — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года «Семейство Белье».
«CODA» также взяла награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (им стал Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.
«Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент», — сказал Коцур.
Он стал вторым слабослышащим лауреатом «Оскара» в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине «CODA: Ребенок глухих родителей».
Картина также получила награду в номинации «лучший адаптированный сценарий».
Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в «Вестсайдской истории».
Лучший актер
Победа в этой номинации была, пожалуй, самой непредсказумой. На статуэтку претендовали сразу несколько блистательных актеров:
- Уилл Смит — «Король Ричард»
- Хавьер Бардем — «В роли Рикардо»
- Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
- Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»
- Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме «Король Ричард». Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA.
Для Смита эта церемония запомнится еще и дракой, которую актер затеял из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит. Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: «жду не дождусь выхода «Солдат Джейн-2».
В известном фильме «Солдат Джейн» исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией — заболеванием, связанным с выпадением волос. Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта».
Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок.
Лучшая актриса
В этой номинации за статуэтку боролись:
- Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
- Николь Кидман — «В роли Рикардо»
- Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
- Пенелопа Крус — «Параллельные матери»
- Кристен Стюарт — «Спенсер»
Премия досталась Джессике Честейн. Картина «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.
Картина также взяла главный приз в номинации «лучший грим и прически».
Лучший режиссер
Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.
Урожай статуэток
Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна».
Она собрала премии в следующих номинациях:
- Лучший оператор — Грег Фрэйзер
- Лучшая работа художника-постановщика
- Лучший монтаж
- Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер
- Лучший звук
Анимация
Победителем в номинации «лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney «Энканто», рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очерель используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце-концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи.
Песня из мультфильма «Мы не говорим о Бруно» (We don’t talk about Bruno) побила все рекорды популярности во всем мире — по числу прослушиваний и скачиваний. Критики не сомневаются, что она непременно победила бы в номинации «лучшая песня», но продюсеры заявили в эту категорию другое произведение — «Dos Oruguitas». Дело в том, что отбор проходил до того, как песня о Бруно стала мировым хитом.
В результате лучшей песней признана работа «Не время умирать» (No Time To Die) из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании «Стеклоочиститель».
Leave a Reply