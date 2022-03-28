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Оскар 2022

Крис Рок и Уилл Смит

94-я церемония вручения кинопремии «Оскар» — награды американской киноакадемии — запомнится зрителям не только тем, что ее участники минутой молчания выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов — актер Уилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей».

Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры. В частности, Шон Пенн пообещал распавить все завоеванные им в прошлом статуэтки, если Зеленскому не дадут слова.

Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны на Украине.

Что касается лауреатов, то в основном победители были довольно точно предсказаны критиками.

Лучший фильм

Главная премия вечера досталась картине «CODA: Ребенок глухих родителей» — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года «Семейство Белье».

«CODA» также взяла награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (им стал Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.

«Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент», — сказал Коцур.

Он стал вторым слабослышащим лауреатом «Оскара» в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине «CODA: Ребенок глухих родителей».

Картина также получила награду в номинации «лучший адаптированный сценарий».

Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в «Вестсайдской истории».

Лучший актер

Победа в этой номинации была, пожалуй, самой непредсказумой. На статуэтку претендовали сразу несколько блистательных актеров:

  • Уилл Смит — «Король Ричард»
  • Хавьер Бардем — «В роли Рикардо»
  • Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
  • Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»
  • Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»

Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме «Король Ричард». Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA.

Для Смита эта церемония запомнится еще и дракой, которую актер затеял из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит. Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: «жду не дождусь выхода «Солдат Джейн-2».

В известном фильме «Солдат Джейн» исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией — заболеванием, связанным с выпадением волос. Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта».

Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок.

Лучшая актриса

В этой номинации за статуэтку боролись:

  • Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
  • Николь Кидман — «В роли Рикардо»
  • Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
  • Пенелопа Крус — «Параллельные матери»
  • Кристен Стюарт — «Спенсер»

Премия досталась Джессике Честейн. Картина «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.

Картина также взяла главный приз в номинации «лучший грим и прически».

Лучший режиссер

Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.

Урожай статуэток

Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна».

Она собрала премии в следующих номинациях:

  • Лучший оператор — Грег Фрэйзер
  • Лучшая работа художника-постановщика
  • Лучший монтаж
  • Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер
  • Лучший звук

Анимация

Победителем в номинации «лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney «Энканто», рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очерель используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце-концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи.

Песня из мультфильма «Мы не говорим о Бруно» (We don’t talk about Bruno) побила все рекорды популярности во всем мире — по числу прослушиваний и скачиваний. Критики не сомневаются, что она непременно победила бы в номинации «лучшая песня», но продюсеры заявили в эту категорию другое произведение — «Dos Oruguitas». Дело в том, что отбор проходил до того, как песня о Бруно стала мировым хитом.

В результате лучшей песней признана работа «Не время умирать» (No Time To Die) из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании «Стеклоочиститель».

28 марта, 2022 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес

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