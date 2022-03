За попередніми даними жертв внаслідок ракетних ударів по нафтобазі у Луцьку немає, — голова ОВА Евросоюз сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет » Оскар 2022 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар» — награды американской киноакадемии — запомнится зрителям не только тем, что ее участники минутой молчания выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов — актер Уилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей». Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры. В частности, Шон Пенн пообещал распавить все завоеванные им в прошлом статуэтки, если Зеленскому не дадут слова. Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны на Украине. Что касается лауреатов, то в основном победители были довольно точно предсказаны критиками. Лучший фильм Главная премия вечера досталась картине «CODA: Ребенок глухих родителей» — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года «Семейство Белье». «CODA» также взяла награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (им стал Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов. «Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент», — сказал Коцур. Он стал вторым слабослышащим лауреатом «Оскара» в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине «CODA: Ребенок глухих родителей». Картина также получила награду в номинации «лучший адаптированный сценарий». Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в «Вестсайдской истории». Лучший актер Победа в этой номинации была, пожалуй, самой непредсказумой. На статуэтку претендовали сразу несколько блистательных актеров: Уилл Смит — «Король Ричард»

Хавьер Бардем — «В роли Рикардо»

Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»

Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»

Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета» Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме «Король Ричард». Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA. Для Смита эта церемония запомнится еще и дракой, которую актер затеял из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит. Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: «жду не дождусь выхода «Солдат Джейн-2». В известном фильме «Солдат Джейн» исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией — заболеванием, связанным с выпадением волос. Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта». Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок. Лучшая актриса В этой номинации за статуэтку боролись: Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»

Николь Кидман — «В роли Рикардо»

Оливия Колман — «Незнакомая дочь»

Пенелопа Крус — «Параллельные матери»

Кристен Стюарт — «Спенсер» Премия досталась Джессике Честейн. Картина «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах. Картина также взяла главный приз в номинации «лучший грим и прически». Лучший режиссер Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах. Урожай статуэток Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна». Она собрала премии в следующих номинациях: Лучший оператор — Грег Фрэйзер

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер

Лучший звук Анимация Победителем в номинации «лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney «Энканто», рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очерель используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце-концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи. Песня из мультфильма «Мы не говорим о Бруно» (We don’t talk about Bruno) побила все рекорды популярности во всем мире — по числу прослушиваний и скачиваний. Критики не сомневаются, что она непременно победила бы в номинации «лучшая песня», но продюсеры заявили в эту категорию другое произведение — «Dos Oruguitas». Дело в том, что отбор проходил до того, как песня о Бруно стала мировым хитом. В результате лучшей песней признана работа «Не время умирать» (No Time To Die) из одноименного фильма о Джеймсе Бонде. В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании «Стеклоочиститель».