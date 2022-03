10 стран начали собственные расследования военных преступлений России в Украине Рашисти стягують до Київської області підрозділи десантників » Обнародовали список зарубежных фармацевтических компаний, финансирующих войну России против Украины Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины нашел по меньшей мере 64 фармацевтические компании, которые до сих пор ведут дела в России Список этих компаний ЦПД выложил на своем сайте, информирует Еспресо.TV . Больше всего таких фармкомпаний из США – 15: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc. На втором месте – Германия, 9 компаний: Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG На третьем – Индия, 6 компаний: Dr. Reddy’s, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd Далее – Франция, Швейцария и Великобритания, по 4 компании: Французский Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare Швейцарские Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (совместно с Австрией) Британские GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited Также на рынке РФ остались 3 итальянские фармацевтические компании: Recordati, Zambon, Alfasigma SpA По 2 компании – из Японии (Takeda и Astellas Pharma Inc.), Чехии (PRO.MED.CS Praha as, Zentiva), Румынии (Rompharm и Biotehnos), Ирландии (Aspen Pharma Ireland Ltd и BioMarin), Латвии (Grindeks, Olainfarm) AS) Израильская компания Teva, словенская KRKA, венгерская Gedeon Richter, датская Novo Nordisk, болгарская Sopharm, боснийская Bosnalijek, канадская PharmaMed, хорватская Belupo и бельгийская UCB. Большинство фармацевтических компаний, оставшихся платить налоги на территории страны-агрессора, прекратили любые инвестиции в экономику РФ и клинические испытания в ней. Как поясняют представители фармацевтического бизнеса, они частично ограничили поставки некоторых лекарств в Россию, но согласно нормам международного права эти ограничения не распространяются на лекарства, необходимые больным раком или диабетом и ряд других медикаментов.