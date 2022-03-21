Російський флот опустився до рівня піратства і замальовує свої бортові номери

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає «Espreso.TV«.

«Пірати під триколором замальовують бортові номери, а з ними – мізерні залишки честі і гідності Зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну орки неодноразово відмітилися підлістю у Чорному морі. Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна», – пишуть прикордонники.

Перешкоджають рятувальним операціям, росіяни захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.

«Країна без честі і гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству. Тож спостерігаємо за реакцією світової спільноти. Незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в рф електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден. Країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили *бойкот* всім російським суднам та вантажам. Дунайська комісія позбавила рф повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства. А Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози. Отже замальовані назви та бортові номери не вкриють від ганьби та зневаги у всьому світі. І за воєнні злочини відповідатимуть усі причетні і ті, з мовчазної згоди кого вони вчинялися», — зазначають у ДПСУ.