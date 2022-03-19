ВСУ удерживают позиции на Изюмском направлении, а в Харькове местные жители помогли выявить ДРГ в жилой многоэтажке — Синегубов

Минувшая ночь в Харькове прошла относительно спокойно, за сутки город подвергся 29 вражеским обстрелам, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«За сутки россияне стреляли 29 раз – это артиллерийские, минометные удары, обстрелы из РСЗО», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Он проинформировал, что ВСУ отражают все российские попытки наступления на Изюмском направлении.

«Все попытки наша армия отражает. Потому что «курсанты», которых присылают россияне, не выдерживают и часа боя с нашими защитниками», — написал Синегубов.

Он также поблагодарил жителей региона за неравнодушие и активность, благодаря которой удалось выявить ДРГ противника, расположившуюся в квартире на 15-м этаже жилого дома.

«Хочу поблагодарить жителей за неравнодушие и активность. Мы с вами уже вместе ловим преступников. Благодаря информации от местных, в одном из жилых домов Харькова на 15 этаже обнаружили представителей диверсионно-разведывательной группы. В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ», — написал Синегубов.